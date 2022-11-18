В филармонии Кузбасса пройдет новогодний музыкальный баттл

В воскрсенье, 11 декабря, в рамках 100-летия российского джаза в Кемерове пройдет новогодний баттл «В настроении». Такого вы точно еще не слышали!

Фото: филармония Кузбасса

На сцене в творческом состязании сойдутся два профессиональных коллектива – Губернаторский оркестр русских народных инструментов и джаз-оркестр «Сибирский диксиленд» (г. Новосибирск).

Вас ждет захватывающая битва, в которой победа будет на стороне музыки. Блеск и феерия джаза в сочетании с задором русской балалайки! Что может быть необычней? Два таких разных в стилевом и жанровом отношении коллектива с настоящим букетом музыкальных премьер.

В программе - хиты эстрады и джаза.

Исполнители:

Губернаторский оркестр русских народных инструментов;

Художественный руководитель и главный дирижер Игорь Новиков;

Джаз-оркестр «Сибирский диксиленд»;

Художественный руководитель заслуженный артист России Сергей Гершенович.

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