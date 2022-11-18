В Кемерове задержали лихача, лишенного водительских прав

Архив «КП» Фото: Мария ЛЕНЦ

Сотрудники Госавтоинспекции Кузбасса задержали водителя, который ранее был лишен права управления транспортным средством, но водительское удостоверение не сдал.

В свое оправдание мужчина заявил, что не знал, в течение какого времени нужно сдать водительское удостоверение.

При этом, у задержанного накопилось более 10 неоплаченных штрафов за нарушения ПДД, за которые предусмотрена административная ответственность по статье 20.25 КоАП РФ «Уклонение от исполнения административного законодательства». К уже существующим нарушениям добавилось еще два: за управление автомобилем без водительских прав и за отсутствие страхового полиса.

Автомобиль отправили на специализированную охраняемую стоянку, водителя от управления транспортным средством отстранили и вручили ему постановления об административных штрафах. Если на этот раз нарушитель своевременно не оплатит штрафы, материалы передадут службе судебных приставов для принудительного взыскания.

Напомним, что после вступления в законную силу постановления суда о лишении права управления транспортным средством водитель обязан сдать водительское удостоверение в течение 3-х дней в отмеченное судом подразделение Госавтоинспекции. Только с этого момента начинается отсчет срока лишения прав.