Из Кемерова вывезено 2 162 кубометра снега

Архив «КП» Фото: Иван МАКЕЕВ

В официальном телеграм-канале администрации города Кемерово появилась статистика за текущую неделю, в течение которой в городе выпало большое количество осадков.

В ночь на 18 ноября было задействовано 52 единицы специальной техники, утром на расчистку города выехало более ста машин. Также на дневное дежурство заступили 213 дорожных рабочих.

Работники дорожных и коммунальных служб Кемерова оперативно устраняют последствия снегопада: очищают дороги, парковки, тротуары, скверы и улицы частных секторов. Специалисты обрабатывают территории противогололедными материалами.

Во дворах уборкой занимаются управляющие компании: на сегодняшний день, задействовано около 1400 рабочих.

Всего с начала сезона из города вывезено 2 162 кубометра снега.