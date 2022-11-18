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НовостиОбщество18 ноября 2022 4:17

Из Кемерова вывезено 2 162 кубометра снега

Полина ГАНИЧКИНА
Архив «КП»

Архив «КП»

Фото: Иван МАКЕЕВ

В официальном телеграм-канале администрации города Кемерово появилась статистика за текущую неделю, в течение которой в городе выпало большое количество осадков.

В ночь на 18 ноября было задействовано 52 единицы специальной техники, утром на расчистку города выехало более ста машин. Также на дневное дежурство заступили 213 дорожных рабочих.

Работники дорожных и коммунальных служб Кемерова оперативно устраняют последствия снегопада: очищают дороги, парковки, тротуары, скверы и улицы частных секторов. Специалисты обрабатывают территории противогололедными материалами.

Во дворах уборкой занимаются управляющие компании: на сегодняшний день, задействовано около 1400 рабочих.

Всего с начала сезона из города вывезено 2 162 кубометра снега.