18 ноября кемеровских водителей ждут массовые проверки на дорогах

Архив «КП» Фото: Артем КИЛЬКИН

В пятницу, 18 ноября, в рамках Единого дня безопасности, сотрудники Госавтоинспекции Кузбасса проведут массовые рейды на дорогах Кемерова.

Инспекторы ГИБДД проверят горожан на соблюдение правил перевозки несовершеннолетних пассажиров, а конкретно, на наличие детских удерживающих устройств.

Помимо этого, во всех районах города будут работать патрули ГИБДД.

Данное мероприятие направлено на повышение безопасности перевозки детей, популяризации детских специальных удерживающих устройств и в целом культуры поведения всех участников дорожного движения.