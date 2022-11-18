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НовостиОбщество18 ноября 2022 4:44

18 ноября кемеровских водителей ждут массовые проверки на дорогах

Полина ГАНИЧКИНА
Архив «КП»

Архив «КП»

Фото: Артем КИЛЬКИН

В пятницу, 18 ноября, в рамках Единого дня безопасности, сотрудники Госавтоинспекции Кузбасса проведут массовые рейды на дорогах Кемерова.

Инспекторы ГИБДД проверят горожан на соблюдение правил перевозки несовершеннолетних пассажиров, а конкретно, на наличие детских удерживающих устройств.

Помимо этого, во всех районах города будут работать патрули ГИБДД.

Данное мероприятие направлено на повышение безопасности перевозки детей, популяризации детских специальных удерживающих устройств и в целом культуры поведения всех участников дорожного движения.