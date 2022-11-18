Кемеровчанка больше месяца не может попасть на процедуру, выписанную кардиологом

Архив «КП» Фото: Иван МАКЕЕВ

Жительница Кузбасса пожаловалась, что ждет очереди в поликлинике № 5 с начала октября.

На цифровой платформе «Кузбасс-Онлайн» появилось сообщение от горожанки, которая с 11 октября 2022 года пытается записаться на дуплексное сканирование сосудов шеи, но очередей не дают. Жительница Кузбасса пожаловалась, что ждет очереди в поликлинике № 5 уже второй месяц.

- Направление выписывал кардиолог и, наверное, не просто так, а по причине болезни. Как попасть на эту процедуру, не понятно. Звоним каждый день, - возмущается пациентка.

Заявление принято в работу администратором портала, рассмотрение вопроса займет до 14 дней.