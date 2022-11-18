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НовостиОбщество18 ноября 2022 6:16

Кузбасский педагог стала лауреатом конкурса «Сердце отдаю детям»-2022

Глава Гурьевска в своем телеграм-канале поздравил свою землячку с почетным званием
Полина ГАНИЧКИНА
Фото: Телеграм-канал «Станислав Черданцев»

Фото: Телеграм-канал «Станислав Черданцев»

Ольга Александровна Князева, педагог Центра детского творчества, руководитель хореографического ансамбля «Затейники» в Гурьевске, приняла участие в региональном этапе Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям», который проходил с 15 по 17 ноября 2022 года.

В первом этапе регионального конкурса участвовали 30 педагогов – победителей муниципальных этапов. Он содержал четыре испытания, призванных выявить лучшие педагогические практики и таланты педагогов.

Мэр Гурьевска поздравил горожанку с заслуженной наградой.