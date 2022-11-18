В Новокузнецке утвержден план газификации на 2023 год

Архив «КП» Фото: Алексей БУЛАТОВ

18 ноября прошла рабочая встреча, на которой обсудили вопросы газификации Новокузнецка.

В рамках Федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология», до 2024 года более 8000 домов частного сектора в Новокузнецке должны быть подключены к услугам газоснабжения.

Работы ведутся в нескольких направлениях: строительство сетей в микрорайонах Верхняя колония и Малоэтажка, подготовка документов по завершению строительства газопровода высокого давления с установкой главного газораспределительного пункта в Орджоникидзевском районе. Подрядчикам отдано распоряжение ускорить работу.

Работы в Заводском и Куйбышевском районе завершаются работы по постройке газораспределительных пунктов, поэтому к середине декабря запланировано начало монтажа оборудования в жилых домах. К концу декабря будут отобраны подрядчики для перевода домов на газ в следующем году.

Вообще, в 2023 году запланировано перевести на газ около 600 домов частного сектора. В рамках программы «Чистый воздух» нацпроекта «Экология» собственникам выделена субсидия до 240 тысяч рублей на установку внутридомового газового оборудования и организацию контура системы отопления в частном доме.

В 2023 году будут газифицированы улицы: Антоновская, Бакинская, Владимирская, Магаданская и переулки: Ижевский, Керченский, Нарвская, Овальная, Памирская, Панорамная, Удмуртская, Двинская, Днестровская, Ильменская, Ладожская, Лесозаводская, Минская, Сарбайская, Селеционная, Шамотная, Эльтонская.