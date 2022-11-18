«Черная пятница» стартовала в салонах Tele2: как получить максимальные скидки

Фото: пресс-служба Tele2.

Tele2, российский оператор мобильной связи, приглашает за смартфонами за полцены в свои салоны в рамках акции «Черная пятница», которая продлится с 18 ноября по 4 декабря 2022 года. Скидка 50% действует при покупке в одном чеке смартфона, тарифа «Мой онлайн+» на три месяца и страховки «Комплекс Плюс».

Участники акции решают сразу несколько важных задач: получают смартфон за полцены, подключают выгодный тариф и защищают новый гаджет. Страховка убережет телефон от поломки или кражи. Помимо этого, в будущем клиент сможет выгодно обновить смартфон: услуга включает возможность замены оборудования на новое со скидкой от 50% до 70%, а также покрытие дополнительных рисков.

В акции участвуют сразу три популярные модели Xiaomi: Redmi 9A, Redmi 9C и Redmi A1+. Это стильные и доступные смартфоны с ярким большим экраном, мощным аккумулятором и умной камерой со множеством режимов. Также в рамках акционного предложения в салонах Tele2 со скидкой 50% можно приобрести смартфоны набирающего популярность бренда Infinix: Smart 6, Smart 6 HD, Smart 6 Plus, HOT 11S, HOT 12 Play, HOT 20i, NOTE 12.

Помимо акционных предложений, клиенты салонов Tele2 могут сэкономить до 30% при покупке смартфонов других моделей и брендов. Количество устройств, участвующих в акции, ограничено.