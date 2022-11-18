Кемеровчане проверили знания в эко-формате

Фото: Комитет охраны окружающей среды Кузбасса.

Студенты преподаватели, школьники из Юнармии, экологи, сотрудники образовательных учреждений дополнительного образования и промышленных предприятий, активисты экологических общественных организаций приняли участие в мероприятии.

Всероссийский экодиктант - интерактивный просветительский проект, направленный на популяризацию экологии, повышение экологической осознанности, накопление знаний о бережном отношении к природе.

При этом в Кемерове проверка экологической грамотности проходила в ресурсосберегающем формате. Бланки для диктанта, а также сертификаты для участников были изготовлены из полностью переработанного материала - макулатурной бумаги, которую используют при производстве гофрированной тары. Осознанный отказ от белой целлюлозной бумаги, для производства которой используют хвойные леса, сейчас становится брендом у тех, кто переживает за состояние окружающей среды.

Кроме того, участники могли сдать макулатуру в рамках акции по сбору вторичного сырья «Миллион Родине». В итоге на переработку было передано 250 кг макулатуры. Средства, заработанные в рамках акции, пойдут на поддержку образовательных учреждений Горловки - города-побратима Прокопьевска.