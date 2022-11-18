Кузбасских мобилизованных по поручению губернатора экипировали необходимым снаряжением

Фото: Телеграм-канал «Цивилев. Live»
Глава Кузбасса Сергей Цивилев в телеграм-канале рассказал, что рюкзаки для кузбасских мобилизованных и добровольцев полностью укомплектованы - с учетом пожеланий самих военнослужащих - и готовы к использованию.
Ранее Сергей Цивилев поручил обеспечить бойцов СВО необходимым снаряжением. Рюкзак является дополнительной частью экипировки, помимо оснащения, выданного перед отправкой в учебные пункты.
Комплектация рюкзака:
- тактические очки со сменными стеклами;
- тактические перчатки;
- наколенники и налокотники;
- медицинская сумка;
- балаклава;
- фляжка;
- термос с кружкой;
- котелок;
- поясная сумка;
- тактический пояс;
- разгрузка.