Кузбасских мобилизованных по поручению губернатора экипировали необходимым снаряжением

Фото: Телеграм-канал «Цивилев. Live»

Глава Кузбасса Сергей Цивилев в телеграм-канале рассказал, что рюкзаки для кузбасских мобилизованных и добровольцев полностью укомплектованы - с учетом пожеланий самих военнослужащих - и готовы к использованию.

Ранее Сергей Цивилев поручил обеспечить бойцов СВО необходимым снаряжением. Рюкзак является дополнительной частью экипировки, помимо оснащения, выданного перед отправкой в учебные пункты.

Комплектация рюкзака:

- тактические очки со сменными стеклами;

- тактические перчатки;

- наколенники и налокотники;

- медицинская сумка;

- балаклава;

- фляжка;

- термос с кружкой;

- котелок;

- поясная сумка;

- тактический пояс;

- разгрузка.