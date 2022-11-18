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НовостиОбщество18 ноября 2022 7:36

На трассе недалеко от Кемерова иномарка улетела в кювет, чтобы не столкнуться с фурой

Полина ГАНИЧКИНА
Архив «КП»

Архив «КП»

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На 470-м километре трассы «Кемерово - Мариинск» водитель не справился с управлением, и машина оказалась в кювете.

Автомобиль получил сильные повреждения: смят капот, выбиты стекла. Однако женщина, находившаяся за рулем, не пострадала.

По ее словам, ей пришлось выехать на обочину трассы, чтобы избежать столкновения с фурой, которая выехала на встречную полосу движения для обгона. В результате 45-летняя жительница Кузбасса потеряла контроль над управлением авто.

По факту ДТП проводится расследование, ранее в соцсетях появилось сообщение с объявлением поиска свидетелей произошедшего.