В Кузбассе завершился ежегодный конкурс рисунков «За будущее»

Фото: Администрация Правительства Кузбасса

В конкурсе приняли участие больше тысячи кузбасских детей в двух возрастных категориях: от 6 до 10 и от 11 до 16 лет, в каждой из которых было определено по пять победителей.

На конкурс отправлялись рисунки в определенной тематике: ребята рисовали людей, которые работают на опасном производстве, в промышленности и так далее - тех, чьим трудом дети гордятся.

Оценивались работы по нескольким факторам: соответствие выбранной номинации, уровень раскрытия темы, оригинальность, аккуратность и качество выполнения работы.

- Творческие конкурсы - хорошая возможность привлечь внимание детей и подростков к охране труда, воспитать уважительное отношение к труду, помочь в выборе профессии, - отметил министр труда и занятости населения Кузбасса Алексей Гришин.

Торжественная церемония награждения состоится в декабре: победители и призеры получат дипломы, благодарственные письма Минтруда Кузбасса и ценные призы. Совет по вопросам попечительства вручит отдельные подарки 27-ми конкурсантам из социальных учреждений.