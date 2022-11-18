В Кемерове не будут праздновать Новый год

Архив «КП» Фото: Виктория МИНАЕВА

Администрация города сообщила, что проведение общегородского праздника в новогоднюю ночь на площади Советов, как и в предыдущие два года, не планируется.

— Но создать кемеровчанам и гостям столицы Кузбасса праздничное настроение обязательно получится, — рассказали в мэрии.

К слову, детские мероприятия не отменили — все запланированные праздники состоятся в учреждениях образования, культуры и спорта.

В ближайшее время власти Кемерова начнут украшать город к празднику: на фонарных столбах центральных улиц въездных магистралях будут смонтированы праздничные флажки, иллюминацией украсят фонтан у драмтеатра. К середине декабря в районах города появятся снежные городки и фигуры, ледяные горки.

Площадь Советов будет украшена так же, как и в прошлом году: световые композиции, фигуры Деда Мороза и Снегурочки, иллюминация деревьев и ледовый городок с горками. А еще любимый жителями каток, хоккейная площадка и пункт проката.

И, самое главное, большая светодинамическая ель, установка которой начнется уже на следующей неделе.