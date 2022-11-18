Полиция Кузбасса напомнила об опасности репостов фейков

За репост экстремистской информации можно заработать уголовное дело. Фото: Олег УКЛАДОВ

Центр по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Кемеровской области выпустил видеоролик, в котом кузбассовцам напомнили об опасности фейков и репостов недостоверной и экстремистской информации.

К слову, экстремизм может проявляться в картинках, мемах, видеороликах, аудиозаписях, статьях, комментариях и даже репостах. За экстремизм предусмотрена как административная ответственность - штраф до 20 тысяч рублей, обязательные работы до 100 часов или арест на срок до 15 суток, так и уголовная - в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

Полиция напоминает, что защитить себя просто: для этого необходимо проверять источники информации и мыслить критически.