В Кузбассе закончилась реконструкция федеральной трассы

Фото: «Сибуправтодор».

За три года в Кузбассе - на границе с Новосибирской областью - закончили реконструкцию федеральной трассы Р-255 «Сибирь».

Работы велись на участке 149 - 158 км. Там поменяли дорожное полотно, отстроили двухуровневую развязку и путепровод над ж/д путями - прошлый служил уже 60 лет. Отмечается, что размеры путепровода могут позволить построить еще одну ж/д ветку.

Помимо этого, на отремонтированном участке заменили освещение, установили новое табло с дорожными знаками и оборудовали площадку отдыха для водителей. Также построили проезд для сельхозтехники, который не мешает основной дороге, вдобавок были уложены 12 новых водопропускных труб.

Все работы велись по Федеральному проекту «Развитие федеральной магистральной сети» нацпроекта «Безопасные качественные дороги.