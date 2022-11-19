Губернатор поздравил педагогов высшей школы

Фото: АПК.

Сегодня в России, 19 ноября, отмечается День преподавателя высшей школы. Праздник приурочен к Дню рождения М. В. Ломоносова, ученого и основателя МГУ.

В Кузбассе работают более 2 600 педагогов высшей школы. Благодаря их труду в области запускаются новые проекты в области медицины, культуры, образования и науки. Яркий тому пример - проект Научно-образовательный центра «Кузбасс» «Чистый уголь - зеленый Кузбасс», который одобрили в Правительстве России, а также - запуск регионального спутника «Кузбасс-300».

- Уважаемые преподаватели, спасибо за ваш труд, значимую роль в воспитании молодежи, ценный вклад в развитие нашего региона и отечественной науки. Желаю вам успехов в работе, целеустремленных и благодарных студентов, здоровья и благополучия! - сказал в обращении губернатор.

Для педагогов и студентов в Кузбассе улучшают условия работы. В нынешнем году в области открыли 27 направлений обучения, начали усовершенствовать кампус КузГТУ и строить Сибирский культурно-образовательный комплекс, помимо этого до конца года планируется открыть 10 лабораторий для исследований НОЦ «Кузбасс»