Для кузбасских школьников продлили олимпиаду «Безопасные дороги»

С 1 ноября в Кузбассе проходит всероссийская олимпиада «Безопасные дороги» в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» для школьников с 1 по 9 классы. Участие приняли уже 63 тысячи ребят.

Из-за популярности и важности темы олимпиады, ее продлили до 27 ноября, то есть на неделю. Все задания игровые, которые можно решать вместе с родителями. При этом совсем необязательно куда-то ходить: олимпиада проходит в режиме онлайн. Достаточно только зарегистрироваться на сайте «Учи.ру» и проверить свои знания ПДД.