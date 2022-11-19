Кемерово
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Премия Рунета-2020
Кемерово
-9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия19 ноября 2022 6:19

На кузбасской трассе столкнулись автобус и легковушка

Анастасия СЕМЫКИНА

Сегодня, 19 ноября, в соцсетях появилось видео, на котором очевидцы запечатлели ДТП на кузбасской трассе.

Авария случилась на трассе Кемерово - Ленинск-Кузнецкий - Новокузнецк, около города Белово. По предварительной версии, автобус «ПАЗ» столкнулся с легковым автомобилем, в результате оба оказались в кювете. Информации о пострадавших и погибших пока что нет, однако очевидцы заметили лежащих около поврежденного транспорта людей. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, что из-за погоды в ГИБДД Кузбасса водителям рекомендовали срочно заменить летнюю резину на колесах на зимнюю и проверить исправность электропроводки, заряд аккумулятора и работу световых приборов и стеклоочистителей, а также сменить стиль вождения на более аккуратный.

Фото: ВКонтакте / Инцидент ЧП Ленинск-Кузнецкий.

Фото: ВКонтакте / Инцидент ЧП Ленинск-Кузнецкий.