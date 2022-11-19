80 лет с начала операции «Уран» в Сталинграде: в Кузбассе проходят тематические уроки

Фото: АПК.

В Кузбассе проходят тематические уроки, приуроченные к 80-летию Сталинградской битвы.

Уроки для школьников проводят не только педагоги, но и ветераны, депутаты, сотрудники местного самоуправления и лекторы общества «Знание». Ребятам рассказали об операции «Уран» Советской Красной Армии, которая проходила с 19 по 23 ноября 1942 года и которая стала переломным моментом в сталинградских сражениях. В ней же сражался Николай Масалов, наш земляк, ставший прототипом памятника Воину-Освободителю.

Помимо этого, рассказали о 947 кузбассовцах, погибших при обороне Сталинграда. Именно в память о них в области открыли часовню-усыпальницу Святого Георгия Победоносца в 2008 году.

Кроме тематических уроков в Государственном архиве Кемеровской области проходит выставка «Битва за Сталинград: здесь решался исход войны» - ее может посетить любой желающий бесплатно.