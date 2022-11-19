В ДТП с автобусом и легковушкой погибли три человек

Фото: телеграм-канал полиции Кузбасса.

Сегодня, 19 ноября, около города Белово на трассе «Белово - Гурьевск - Салаир» случилась страшная авария: лоб в лоб столкнулись легковушка «Лада Приора» и автобус «Хайгер».

Стало известно, что один из водителей не справился с управлением, и его вынесло на «встречку», где и произошло столкновение. В результате оба транспорта оказались в кювете. В ДТП погибли трое мужчин: 31-летний водитель и два пассажира легковушки 29 и 33 лет. Из пассажиров автобуса пострадал 55-летний мужчина.

Сотрудники полиции настоятельно рекомендуют в связи с изменением погоды поменять летние шины на зимние, проверить исправность электропроводки, заряд аккумулятора и работу световых приборов и стеклоочистителей, а также сменить стиль вождения на более аккуратный.