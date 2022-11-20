В Кузбассе за неделю более 11 тысяч человек заболели ОРВИ

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В Кузбассе на минувшей неделе зарегистрировано 11,8 тысяч случаев острых респираторных вирусных инфекций. Об этом рассказали в региональном Роспотребнадзоре.

На данный момент заболеваемость ОРВИ совокупного населения на 41,9 % ниже эпидпорога.

В лабораториях в течение недели был исследован клинический материал от 51 больного. Этиологический фактор установлен в 19 случаях – все заболевания обусловлены негриппозными вирусами.

В Роспотребнадзоре напомнили, что в этом году в поликлиниках региона можно поставить вакцины от гриппа «Ультрикс квадри» или «Совигрипп». В составе вакцины были изменены два штамма вируса гриппа А, которые ранее не циркулировали.

На данный момент в регионе от гриппа привиты 971,1 тысяча человек.