В Кемерове пропавшую женщину нашли мертвой

Фото: архив "КП"
Фото: Артем КИЛЬКИН
В Кемерове нашли погибшей 69-летнюю горожанку, пропавшую несколько дней назад. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Кузбасс».
Пенсионерка исчезла 14 ноября. Поиски женщины велись все это время, и сегодня волонтеры сообщили, что горожанка была найдена мертвой.
- Найдена, погибла. Приносим искренние соболезнования родным и близким, - написали представители отряда на своей странице в соцсети во «ВКонтакте».
Обстоятельства смерти женщины не раскрываются.