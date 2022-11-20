В Кемерове пропавшую женщину нашли мертвой

Фото: архив "КП" Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кемерове нашли погибшей 69-летнюю горожанку, пропавшую несколько дней назад. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Кузбасс».

Пенсионерка исчезла 14 ноября. Поиски женщины велись все это время, и сегодня волонтеры сообщили, что горожанка была найдена мертвой.

- Найдена, погибла. Приносим искренние соболезнования родным и близким, - написали представители отряда на своей странице в соцсети во «ВКонтакте».

Обстоятельства смерти женщины не раскрываются.