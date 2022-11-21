Кузбасский фермер подарил брату недвижимость, чтобы ее не забрали за долги

Фото: архив "КП" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кузбассе фермер, задолжавший приятелю более трех миллионов рублей, подарил брату недвижимость, чтобы это имущество не взыскали за долги. Об этом рассказали в Мариинском городском суде.

Еще в марте 2018 года фермер из Мариинска занял у знакомого предпринимателя из Томска три миллиона рублей без выплаты процентов. Мужчины договорились, что долг будет возвращен 1 октября 2018 года и удостоверили договор займа у нотариуса. Однако фермер в назначенный срок не объявился. Томский предприниматель несколько лет пытался вернуть деньги и, наконец, в 2020 году Мариинский суд по иску мужчины обязал мариинца выплатить три миллиона рублей, а также порядка 300 тысяч процентов за пользование чужими деньгами. Однако взыскать средства с должника оказалось невозможным, так как по бумагам у кузбассовца не оказалось никакого имущества.

Впрочем, вскоре выяснилось, что дом у мариинца имелся, но в 2019 году, когда над ним уже висел долг, он подарил недвижимость своему брату. Тогда томич вновь обратился в суд, чтобы тот признал сделку дарения недействительной.

Суд посчитал, что мужчина подарил дом брату, чтобы скрыть имущество от взыскания и признал договор недействительным. Таким образом, спорный дом и земельный участок стоимостью четыре миллиона рублей были возвращены в собственность должника.