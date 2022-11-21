В Заводском районе Кемерова отключат холодную воду

Фото: администрация г. Кемерово

В Кемерове жители Заводского района почти на сутки останутся без холодной воды в связи с ремонтными работами. Об этом сообщили в городской администрации.

Воду отключат с 9.00 пятницы, 25 ноября, до 3.00 субботы, 26 ноября. В это время специалисты «КемВод» будут устранять неисправности на магистральном водопроводе.

Под отключение попадают девять улиц: Агеева (дома №№ 1, 2, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 11, 12), Невьянская (1 «а», 1 «б», 2, 3, 4, 6, 10, 11), переулок Невьянский (1, 2, 3, 4), Павленко (2, 4, 7, 9, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39 ,41, 43), Предзаводская (1 «а», 1 «б», 1 «в», 2 «а», 7, 5, 16, 17, 18, 28), Светлая (3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24), 1-й участок Шахтстроя (4 - 101), 2-й участок Шахтстроя (1 - 111 «а») и 5-й участок Шахтстроя (11 - 151 «а», 22 - 146).

Жителей попросили заранее сделать запас воды. Кроме того, можно оставить заявку на подвоз воды. Для этого необходимо обратиться в диспетчерскую службу АО «КемВод» по телефону: 36-32-12.