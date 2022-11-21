Поезд Деда Мороза прибыл в Кузбасс из Великого Устюга

Фото: Поезд Деда Мороза / ВКонтакте

Сегодня в Кузбасс прибыл праздничный поезд Деда Мороза. Первыми сказочных гостей встретили жители Новокузнецка.

Поезд приехал на железнодорожный вокзал в 9.00. Несмотря на морозную погоду на перроне собралось огромное количество детей и их родителей. Главный новогодний волшебник и его сказочные помощники будут дарить всем желающим новогоднее настроение до 15.00. После этого состав отправится в Прокопьевск (там праздник пройдет с 16.00 до 18.10), затем в Белово (с 20.45 до 21.45) и Ленинск-Кузнецкий (с 22.42 до 00.05).

22 ноября с Дедом Морозом смогут встретиться жители Юрги (с 08.30 до 09.35), а 23 ноября - тайгинцы и кемеровчане. В Тайге поезд пробудет с 11.00 до 12.20, а в Кемерове с 16.20 до 22.27.

Напомним, что за 85 дней в пути поезд Деда Мороза преодолеет более 33 тысяч километров и сделает 125 остановок.