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НовостиОбщество21 ноября 2022 3:17

В Кузбассе сотрудники хлебокомбината через суд взыскали заработную плату

Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кузбассе 48 сотрудников хлебокомбината взыскали через суд полагающуюся им заработную плату. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ФССП России по Кемеровской области-Кузбассу.

Предприятие в Ленинске-Кузнецком не выплачивало работникам зарплату долгое время и в итоге накопило перед ними долг в размере 3,6 млн рублей. Сотрудники обратились с иском в суд, и тот удовлетворил их требования.

Судебным приставом было обращено взыскание на средства организации, находящиеся в банке. Задолженность по заработной плате была взыскана в полном объеме.