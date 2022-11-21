В Кузбассе сотрудники хлебокомбината через суд взыскали заработную плату

Фото: архив "КП" Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кузбассе 48 сотрудников хлебокомбината взыскали через суд полагающуюся им заработную плату. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ФССП России по Кемеровской области-Кузбассу.

Предприятие в Ленинске-Кузнецком не выплачивало работникам зарплату долгое время и в итоге накопило перед ними долг в размере 3,6 млн рублей. Сотрудники обратились с иском в суд, и тот удовлетворил их требования.

Судебным приставом было обращено взыскание на средства организации, находящиеся в банке. Задолженность по заработной плате была взыскана в полном объеме.