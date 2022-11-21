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НовостиОбщество21 ноября 2022 3:54

В Кемерове ограничат стоянку и движение автомобилей из-за открытия стелы «Город трудовой доблести»

Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: администрация г. Кемерово

Фото: администрация г. Кемерово

22 и 23 ноября в Кемерове на нескольких участках ограничат стоянку и движение автомобилей в связи с открытием стелы «Город трудовой доблести» в Парке Победы им. Г.К. Жукова. Об этом предупредили в городской администрации.

С 20.00 вторника, 22 ноября, до окончания мероприятия 23 ноября будет запрещена стоянка транспорта на улице Мичурина (от проспекта Советского до улице Красноармейской), улице Васильева (от улицы Красной до Мичурина), проспекте Советском (от улицы Соборной до улицы Мичурина), улице Красноармейской (от Соборной до Мичурина) и на улице Соборной (от Советского до Красноармейской).

Фото: администрация г. Кемерово

Фото: администрация г. Кемерово

В день открытия стелы, 23 ноября, с 14.00 до окончания мероприятия будет ограничено движение транспорта по улице Мичурина (от проспекта Советского до улицы Красноармейской) и по улице Васильева (от улицы Красной до улицы Мичурина).