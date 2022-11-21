Кемерово
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Премия Рунета-2020
Кемерово
-13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество21 ноября 2022 4:28

В Кузбассе 68 человек заболели коронавирусом за сутки

Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: Иван Макеев

В Кузбассе за сутки коронавирус был выявлен у 68 человек (днем ранее было зафиксировано 65 новых инфицированных). Данные на утро 21 ноября обнародовал областной центр мониторинга эпидемической ситуации.

За сутки скончался один пациент. Всего с начала пандемии от последствий коронавируса умерли 2 774 человека.

За весь период наблюдений коронавирус был зарегистрирован в Кузбассе у 210 516 человек. 207 023 выздоровели и были выписаны, из них только 66 – за последние сутки. Еще 719 пациентов сейчас проходят лечение.