В Кузбассе 68 человек заболели коронавирусом за сутки

Фото: архив "КП" Фото: Иван Макеев

В Кузбассе за сутки коронавирус был выявлен у 68 человек (днем ранее было зафиксировано 65 новых инфицированных). Данные на утро 21 ноября обнародовал областной центр мониторинга эпидемической ситуации.

За сутки скончался один пациент. Всего с начала пандемии от последствий коронавируса умерли 2 774 человека.

За весь период наблюдений коронавирус был зарегистрирован в Кузбассе у 210 516 человек. 207 023 выздоровели и были выписаны, из них только 66 – за последние сутки. Еще 719 пациентов сейчас проходят лечение.