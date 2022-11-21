В Кузбассе вновь перекроют участок дороги из-за работ по строительству обхода Кемерова

22 ноября в Кузбассе вновь временно перекроют участок автодороги в связи со строительством северо-западного обхода Кемерова. Об этом предупредили в пресс-службе АПК.

Завтра будут проводиться буровзрывные работы, поэтому на 29-м километре трассы Кемерово — Яшкино — Тайга введут ограничения движения автомобилей. В период с 11:00 до 17:00 будет произведено пять взрывов. Каждый раз участок будут перекрывать от 30 минут до 1 часа. Между взрывами движение автомобилей будет разрешено.

Дорожные службы попросили автомобилистов заранее планировать маршрут и соблюдать правила дорожного движения.