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НовостиОбщество21 ноября 2022 5:45

В Кузбассе вновь перекроют участок дороги из-за работ по строительству обхода Кемерова

Анастасия СЕРГЕЕВА

22 ноября в Кузбассе вновь временно перекроют участок автодороги в связи со строительством северо-западного обхода Кемерова. Об этом предупредили в пресс-службе АПК.

Завтра будут проводиться буровзрывные работы, поэтому на 29-м километре трассы Кемерово — Яшкино — Тайга введут ограничения движения автомобилей. В период с 11:00 до 17:00 будет произведено пять взрывов. Каждый раз участок будут перекрывать от 30 минут до 1 часа. Между взрывами движение автомобилей будет разрешено.

Дорожные службы попросили автомобилистов заранее планировать маршрут и соблюдать правила дорожного движения.