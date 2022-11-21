Фото: телеграм-канал международного аэропорта Новокузнецк им. Б.В. Волынова.

Из Новокузнецка появился еще один авиарейс до Москвы - его выполняет авиакомпания NordStar. Об этом сообщили в пресс-службе международного аэропорта Новокузнецка им. Б.В. Волынова.

Это третья компания, которая организует перелеты в столицу. При этом загрузка уже в первый день составила более 90%: прилетели 164 человека при компоновке самолета на 180 мест. Первых пассажиров, прибывших из Домодедово, встречали шампанским.

Самолеты Boeing 737-800 будут летать из Москвы по вторникам, четвергам и субботам, из Новокузнецка - по средам, пятницам, воскресеньям. Время в пути составит 4 часа 10 минут.

Кроме того, с 4 декабря Уральские авиалинии в партнерстве с туроператором TUI запустят рейсы в Новокузнецк из Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга.