На Мамаевом кургане в Волгограде высадили 80 кузбасских кедров

Фото: телеграм-канал Сергея Цивилева

На Мамаевом кургане высадили 80 кузбасских кедров в память о сибиряках, сражавшихся в Сталинградской битве. Об этом сообщил Сергей Цивилев в своем телеграм-канале.

В эколого-патриотической акции приняли участие власти и общественники Волгоградской области, а также делегация из Кузбасса, в том числе ветеран Анатолий Терехов.

- Эти кедры - наш подарок Городу-Герою Волгограду в память о тех событиях, - отметил губернатор Сергей Цивилев, подчеркнув, что саженцы были выращены в Чебулинском питомнике по инициативе Анатолия Терехова.

Всего на Мамаевом Кургане и в исторических местах Города-героя высадили 300 молодых кедров.

Напомним, что в следующем году будет отмечаться 80-летие победы в Сталинградской битве. Памятные мероприятия стартовали в Кузбассе с открытия Мемориала Воину-Освободителю.