В Кузбассе реализуют проект по добыче метана из угольных пластов

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Об этом сообщил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев в ходе заседания комиссии Госсовета РФ по направлению «Энергетика».

Разведанные запасы метана угольных пластов в регионе на сегодняшний день составляют 13,1 триллиона кубометров. По оценке главы Кузбасса, проект позволит сформировать новую отрасль промышленности в регионе, сделать дегазацию самоокупаемой, и стать пилотным проектом для тиражирования в других угледобывающих субъектах РФ.

Попутно решаются еще две важнейшие задачи: обеспечение безопасности ведения горных работ и улучшение экологической ситуации.

Правительством Кузбасса совместно с ООО «Газпром добыча Кузнецк» в адрес Минэнерго и Минэкономразвития России направлен пакет документов для включения метана угольных пластов в качестве отдельного вида продукции в ОКПД и подготовки соответствующего изменения в «Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности».