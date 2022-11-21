Вратарь из Кузбасса признан первой звездой в матче чемпионата НХЛ

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При этом визави новокузнечанина Даниила Тарасова из команды «Коламбус» был другой новокузнечанин, куда более именитый Сергей Бобровский, защищавший ворота «Флориды».

Игра закончилась со счетом 5:3, при этом Тарасов сумел отразить 47 из полусотни бросков.

- Бобровский - из того же города, что и я, так что противостояния с ним всегда особенные для меня, - прокомментировал после игры Даниил результат вратарской дуэли.

Напомним, что отец Даниила - столь же знаменитый вратарь новокузнецкого «Металлурга» Вадим Тарасов.

Для Даниила победа стала второй в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги.