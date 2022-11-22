В Кузбассе в ДТП с грузовиком пострадали четыре человека

Фото: архив "КП" Фото: Екатерина РОМАНОВА

В ДТП с участием грузовика и легковушки на трассе Р-255 «Сибирь» пострадали четыре человека, в том числе два ребенка. Обстоятельства произошедшего рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Авария произошла около 20:20 на 224 км в Топкинском муниципальном округе. Столкнулись автомобиль Mercedes-Benz, двигавшийся из Новосибирска в сторону топкинской кольцевой развязки, и грузовик Volvo, который ехал впереди и снизил скорость, чтобы повернуть налево. После ДТП легковой автомобиль загорелся. 39-летнему водителю иномарки и трем его пассажирам – 44-х, 12-ти и 13-ти лет – удалось выбраться из машины. Все они были доставлены в больницу.

Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.

В полиции призвали водителей быть в зимних условиях внимательнее на дорогах, строго соблюдать скоростной режим, увеличить дистанцию и боковой интервал до ближайшего транспорта, также стоит избегать резких маневров, использовать торможение двигателем.