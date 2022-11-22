В Кузбассе 22-летний дебошир устроил погром в ночном клубе

Фото: Управление Росгвардии по Кемеровской области

В Юрге росгвардейцы задержали 22-летнего молодого человека, который устроил погром в ночном клубе. Об инциденте рассказали в пресс-службе управления Федеральной службы войск национальной гвардии по Кемеровской области – Кузбассу.

Мужчина во время отдыха в ночном клубе стал конфликтовать с другими посетителями. Он бросил в оппонентов стул и разбил зеркало, после чего стал опрокидывать и ломать мебель. Прибывший по сигналу «тревога» экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал 22-летнего буйного юргинца и доставил в полицию.