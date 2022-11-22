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НовостиПроисшествия22 ноября 2022 2:08

В Кемерове водителя «ГАЗели» отстранили от управления из-за долгов по штрафам

Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: Госавтоинспекция г. Кемерово

Фото: Госавтоинспекция г. Кемерово

В Кемерове задержали водителя, который накопил 53 неоплаченных штрафа. Об этом рассказали в городской Госавтоинспекции.

Инспекторы остановили на улице Тухачевского автомобиль «ГАЗель». Проверив водителя по базам данных, они выяснили, что у мужчины накопилось 53 неоплаченных штрафа. Полицейские составили в отношении мужчины административный протокол и вызвали на место судебных приставов. Водителя отстранили от управления, а машину поместили на спецстоянку.

Сотрудники ГИБДД вручили злостному нарушителю постановления о наложении административных штрафов.

В Кемеровской Госавтоинспекции напомнили, что административный штраф необходимо уплатить в течение 60 дней. Для нарушителей предусмотрена ответственность по ст. 20.25 КоАП РФ «Уклонение от исполнения административного наказания», которая влечет двукратное увеличение штрафов и передачу материалов службе судебных приставов для принудительного взыскания.