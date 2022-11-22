В Кузбассе врачи опровергли информацию о пострадавшем из-за давки ребенке на встрече с Дедом Морозом

Фото: архив "КП" Фото: Екатерина РОМАНОВА

Беловская станция скорой медицинской помощи опровергла информацию, появившуюся в СМИ о пострадавшем в давке на встрече Деда Мороза ребенке.

Накануне в соцсетях и некоторых СМИ появилась информация о том, что вчера во время встречи поезда Деда Мороза, прибывшего из Великого Устюга, на перроне в Белове образовалось столпотворение, и в итоге был затоптан маленький ребенок. По словам пользователей, малыша увезли в больницу на скорой.

Беловская станция скорой медицинской помощи заявила, что данная информация является фейком. На мероприятии дежурили медики, и никаких подобных инцидентов зафиксировано не было.

- На мероприятии дежурили две бригады СМП с 18.36 до 21.50, обращений от гостей праздника и медицинских эвакуаций не было. После окончания мероприятия до 8 часов утра следующего дня жалоб по ухудшению здоровья и травм на встрече с Дедом Морозом не поступало, - сообщили в медорганизации.

Напомним, что вчера в Кузбасс прибыл поезд Деда Мороза. Сказочные герои провели праздники в четырех городах: Новокузнецке, Прокопьевске, Белове и Ленинск-Кузнецком. 22 ноября с Дедом Морозом встретятся жители Юрги, а 23 ноября - тайгинцы и кемеровчане.