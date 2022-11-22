В Кузбассе семьи мобилизованных освободили от пеней по ЖКХ

Освобождают от начисления пени с даты призыва на военную службу. Фото: Анастасия СЕРГЕЕВА

Семьи кузбассовцев, призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации, освободили от начисления пеней по ЖКХ. Соответствующее постановление, подписанное губернатором Сергеем Цивилевым, опубликовано в электронном бюллетене правительства Кузбасса.

Документ утверждает порядок освобождения мобилизованных от начисления пеней в случае несвоевременного или неполного внесения платы за квартиру и коммунальные услуги, а также взноса на капремонт общего имущества в многоквартирном доме.

Уточняется, что право на освобождение от начисления пеней предоставляется мобилизованным и членам их семей с даты призыва на военную службу до момента прекращения действия контракта.