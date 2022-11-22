Поезд Деда Мороза прибудет в Кемерово 23 ноября

Фото: администрация г. Кемерово

В Кемерово 23 ноября из Великого Устюга прибудет поезд Деда Мороза. Волшебник вместе с другими сказочными персонажами проведет праздничную программу на перроне.

Как сообщили в мэрии, прибытие новогоднего состава на железнодорожную станцию ожидается в 16.20. За 20 минут до этого для горожан начнется праздничная развлекательная программа с участием артистов и аниматоров.

В составе «Поезд Деда Мороза» 19 вагонов, среди которых салон-приемная, вагон-сцена, вагон «Сказочная деревня» для игр и квестов, вагоны-рестораны, вагон-лавка и другие. Во главе поезда — паровоз, украшенный гирляндами из сотен фонариков. Главный зимний волшебник страны путешествует по России на поезде и дарит новогоднее настроение жителям страны.

Новогодний состав побывал уже в пяти городах Кузбасса. Завтра помимо кемеровчан с Дедом Морозом встретятся жители Тайги.