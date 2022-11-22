В Кузбассе наблюдается острая нехватка врачей-педиатров

Дефицит педиатров в Кузбассе выше, чем в среднем по России. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Кемеровской области зафиксирована сильнейшая нехватка врачей педиатров. К такому выводу пришли аналитики крупнейшей российской платформы по поиску работы hh.ru. Причем если в среднем по России на одну вакансию педиатра приходится 0,5 резюме, что уже свидетельствует о серьезном дефиците кадров, в Кузбассе этот показатель и вовсе составляет 0,1 резюме на вакансию. Тогда как нормой на рынке труда считается показатель, равный 5-6 резюме на одно предложение о работе. В аналогичной с Кузбассом ситуации находятся Иркутская область и Алтайский край. При этом в Кузбассе врачам-педиатрам предлагают среднюю зарплату в размере 50 303 рубля, что несколько выше, чем во многих регионах Сибири (Кузбасс оказался на четвертом месте по этому показателю), но все же меньше, чем средняя зарплата в регионе - 55 539 рублей.

К слову, Минздрав Кузбасса давно уже признал, что эта специальность в Кемеровской области относится к дефицитным, как и многие другие. Еще в 2020 году приказом регионального Минздрава специальность была внесена в перечень должностей дефицитных специальностей для государственных учреждений системы здравоохранения Кемеровской области. Это подразумевает единовременную выплату в один миллион рублей врачам-педиатрам, которые впервые устраиваются на работу в медицинские учреждения Кузбасса.