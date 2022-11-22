У мемориала Воину-Освободителю в Кемерове установлен почетный караул

Фото: пресс-служба АПК

В Кемерове у мемориала Воину-Освободителю 15 лучших юнармейцев региона будут нести караул. Об этом сообщил официальный телеграм-канал губернатора Кузбасса Сергея Цивилева.

С инициативой установить караул выступил глава региона. Он передал юнармейцам копию Знамени Победы.

Почетному караулу присвоено имя Николая Ивановича Масалова.

Напомним, что кузбассовец Николай Масалов стал прототипом «Воина-освободителя». Во время штурма Берлина он спас немецкую девочку, рискуя своей жизнью. Этот поступок лег в основу идеи монумента в Трептов парке в Берлине. В этом году в Кемерове была возведена копия памятника как символ огромного вклада кузбассовцев в победу в Великой Отечественной войне.