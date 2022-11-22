Tele2 там, где есть что рассказать: компания сняла интерактивную короткометражку

Фото: Tele2

Оператор мобильной связи Tele2 выпустил короткометражный интерактивный фильм о людях с удивительными профессиями и интересными занятиями, которым важно всегда оставаться на связи.

Участниками проекта стали наши соотечественники из разных уголков страны: Алексей Лещев основал серф-глэмпинг на Камчатке, Альберт Горбачев проводит экскурсии за Полярным кругом, Петр Трошкин возрождает и развивает традиции коневодства в Хакасии, Андрей Анищенко управляет самым большим вездеходом на Ямале, помогает доставлять продукты в условиях бездорожья. Каждый из героев не просто занимается любимым делом, но и решает важную социальную задачу для общества.

Режиссер Евгений Бакиров и команда авторов, вдохновленные историями молодых людей, создали не обычный фильм, а интерактивный. Зритель может сам выбрать героя, о судьбе которого хотел бы узнать больше. Несколько минут, проведенные вместе с участниками проекта, позволяют прожить один день из их жизни.

Авторам фильма удалось показать повседневную жизнь российских регионов и то, как современные технологии проникают в будни людей. В одной кинематографической плоскости режиссер соединил несколько важных смыслов: помощь людям, возрождение традиций, красоту русской природы и значение качественной мобильной связи.

Для компании высокое качество услуг даже на удаленных территориях – это не просто слова, а принцип работы. По данным исследования TelecomDaily, Tele2 демонстрирует самые высокие темпы ввода базовых станций в эксплуатацию за два минувших года: 39 тыс. в 2020 году (+29%) и 31 тыс. в 2021 году (+18%).

Посмотреть фильм можно на официальном канале Tele2 в YouTube.