600 спортивных площадок будут работать в Кузбассе нынешней зимой

Фото: пресс-служба АПК

В регионе уже начали заливку уличных катков и подготовку лыжни для массовых занятий на свежем воздухе.

- В этом году для любителей активного зимнего отдыха будут доступны около 600 спортивных площадок, среди которых площадки для катания на коньках, хоккейные коробки, поля для мини-футбола, лыжные трассы, пункты проката спортивного инвентаря, - рассказал министр спорта Кузбасса Сергей Мяус.

К примеру, на территории Новокузнецка в ближайшее время откроются 14 катков, 28 полей для зимнего футбола, 37 хоккейных коробок, 15 лыжных трасс и 20 пунктов проката спортивного инвентаря. В Беловском округе готовят 2 хоккейные коробки, 2 ледовые площадки и 9 лыжных трасс. Пункты бесплатного проката зимнего инвентаря будут работать в селе Сидоренково, деревне Ивановка, поселке Щебзавод.