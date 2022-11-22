Лжебанкиры выманили у жителей Кузбасса почти 13 миллионов рублей

Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области

Два преступления были совершены с разницей в десять часов. 66-летняя пенсионерка в итоге лишилась более 6,8 миллиона рублей, а 31-летний мужчина - 6 миллионов.

Схема обмана была использована стандартная - потерпевшим звонили неизвестные, представлявшиеся сотрудниками финансовых учреждений, сообщали, что от их имени хотят взять кредиты и предлагали опередить мошенников - оформить он-лайн кредиты и перевести их на якобы безопасные счета. Вместо того, чтобы прекратить разговоры и обратиться в полицию или в банк, жители южной столицы Кузбасса доверчиво выполняли инструкции. После перевода денег сразу пропали как лжебанкиры, так и солидные суммы.

Сейчас, как уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области, проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению преступникам. Им грозит за мошенничество до десяти лет лишения свободы.