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НовостиОбщество23 ноября 2022 2:17

Мэр Кемерова поздравил экс-главу города с 80-летием

Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: телеграм-канал Дмитрия Анисимова

Фото: телеграм-канал Дмитрия Анисимова

Мэр Кемерова Дмитрий Анисимов поздравил бывшего главу города Владимира Михайлова с днем рождения - сегодня ему исполняется 80 лет. Поздравление опубликовано в телеграм-канале градоначальника.

Дмитрий Анисимов назвал Владимира Михайлова «легендарным главой Кемерова». По его словам, Владимир Васильевич сделал колоссально много и как строитель города, и как его руководитель.

- Но главное – он научил нас с вами любить свой родной город и с этим чувством подходить к любому делу. С днем рождения! – сказано в сообщении мэра.

Напомним, что Владимир Михайлов руководил областной столицей 26 лет. Он является Заслуженным строителем РФ, Героем Кузбасса, Почетным гражданином города Кемерова и Кемеровской области.