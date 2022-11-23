Мэр Кемерова поздравил экс-главу города с 80-летием

Фото: телеграм-канал Дмитрия Анисимова
Мэр Кемерова Дмитрий Анисимов поздравил бывшего главу города Владимира Михайлова с днем рождения - сегодня ему исполняется 80 лет. Поздравление опубликовано в телеграм-канале градоначальника.
Дмитрий Анисимов назвал Владимира Михайлова «легендарным главой Кемерова». По его словам, Владимир Васильевич сделал колоссально много и как строитель города, и как его руководитель.
- Но главное – он научил нас с вами любить свой родной город и с этим чувством подходить к любому делу. С днем рождения! – сказано в сообщении мэра.
Напомним, что Владимир Михайлов руководил областной столицей 26 лет. Он является Заслуженным строителем РФ, Героем Кузбасса, Почетным гражданином города Кемерова и Кемеровской области.