Утром 23 ноября в Кузбассе произошло землетрясение

Утром 23 ноября на юге Кузбасса произошло землетрясение магнитудой 2,5. Об этом сообщается в оперативной сводке Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН.

Фото: Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

Подземный толчок был зафиксирован в 7:38 по местному времени. Он произошел в точке с координатами 53.90 широты и 87.47 долготы - это в Новокузнецком муниципальном округе. Магнитуда землетрясения составила 2,5, интенсивность в эпицентре - 2,6 балла по шкале MSK64.

Сейсмособытие обозначено в сводке как earthquake — то есть, оно носило естественный характер.