РСХБ: каждый пятый агротех-стартап в России создали женщины

Фото: пресс-служба АО Россельхозбанк.

Аналитики Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка провели анализ половой принадлежности основателей стартапов по линии агротехнологий и выяснили, что большинство предпринимателей - это мужчины, однако по некоторым направлениям заметно сильное вовлечение женщин.

Большинство стартапов по линии инновационной сельскохозяйственной деятельности было запущено мужчинами (82%), а число женщин агротех-предпринимателей составляет 18%.

Максимальное количество женщин-учредителей (33%) работает в сегменте биотехнологий и селекции (также 33%). Это связано с тем, что BioTech-индустрия дает инструментарий глубокой творческой реализации научной мысли и допускает гибкость суждений. Еще 27% женщин занимается развитием бизнес-технологий в сфере пищевых инноваций. FoodTech также по многим векторам развития ассоциируется с биотехнологиями (например, генные модификации).

- В мире наблюдается тренд на развитие женского предпринимательства и направление агротехнологий не является исключением. Текущий анализ ситуации в России показал значительный разрыв в количестве учредителей-женщин и учредителей-мужчин в сфере агротех-стартапов. Однако по некоторым направлениям, например, биотехнологии или селекция, уже сейчас видно сильное женское вовлечение, - сказала директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка Елена Батурова, выразив надежду, что поддержка, которую банк оказывает стартапам, положительно повлияет и на рост женских бизнес-инициатив в агросекторе.

Партнерский материал.

Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная).