Губернатор Кузбасса рассказал о строительстве новых поликлиник в регионе

Фото: пресс-служба АПК

В Кузбассе запланировано строительство новых поликлиник в рамках нацпроекта «Здравоохранение» и региональной программы «Моя новая поликлиника». Об этом сообщил губернатор Сергей Цивилев, выступая с бюджетным посланием.

Глава региона рассказал, что в Кузбассе идет последовательное развитие системы здравоохранения. В частности, в городах строятся крупные медицинские центры. Так, в Междуреченске завершается возведение крупного больничного комплекса. В следующем году откроется новое здание лаборатории Кузбасской клинической инфекционной больницы в Кемерове.

В рамках нацпроекта «Здравоохранение» в 2023 году будут построены новые здания для поликлиник Промышленновской районной больницы и поликлиники в микрорайоне Абашево Новокузнецка. Также начнется проектирование детской и взрослой поликлиник в Белове, поликлиники филиала Кузбасского клинического кардиодиспансера в Новокузнецке. Кроме того, в следующем году будет капитально отремонтировано 19 медучреждений.

В рамках региональной программы «Моя новая поликлиника» в 2023 году начнется строительство семи и капитальный ремонт шести поликлиник. А до 2031 года по этой программе планируется капитально отремонтировать 27 детских и взрослых поликлиник и построить еще 32.