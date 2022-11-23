В Кузбассе отремонтируют пять крупных спортивных комплексов

Фото: пресс-служба АПК

В Кузбассе в ближайшие три года планируется привести в порядок пять крупных спортивных объектов. Об этом сообщил губернатор Сергей Цивилев, выступая с бюджетным посланием.

Так, будут отремонтированы футбольный манеж в Новокузнецке, ледовый дворец в поселке Металлплощадка, легкоатлетический стадион и манеж в Кемерове, спорткомплекс с универсальным залом в Мариинске и центр технических видов спорта.

- Продолжаем планомерную работу по формированию у кузбассовцев привычки к здоровому образу жизни, уделяем большое внимание развитию инфраструктуры массового спорта. Важно, чтобы жители региона имели равные возможности заниматься всеми видами спорта, - сказал Сергей Цивилев, подчеркнув, что объекты, построенные и отремонтированные к соревнованиям, в дальнейшем используются не только для проведения мероприятий и подготовки профессиональных спортсменов, но и для посещения всеми желающими.

Губернатор напомнил, что в этом году по области было построено, реконструировано и обновлено более 60 спортивных объектов.

Глава региона также сообщил, что в следующем году в Кузбассе пройдет несколько спортивных фестивалей: зимняя спартакиада спортсменов-любителей; Парасибириада; фестиваль летних видов спорта и Всероссийские спортивные игры святого благоверного князя Александра Невского. Главным спортивным событием 2023 году станут II зимние Международные спортивные игры «Дети Азии».