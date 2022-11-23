Пробки в девять баллов сковали Кемерово

Фото: скриншот.

Вечером в среду, 23 ноября, пробки на улицах Кемерова достигли девяти баллов. Об этом свидетельствуют данные сервиса Яндекс.Пробки. Согласно данным на карте сервиса, особенно тяжелая ситуация с движением транспорта сложилась на улице Красноармейской, Советском и Кузнецком проспектах, а также на проспекте Ленина.

Появлению таких сильных транспортных заторов на улицах города вероятнее всего поспособствовали сразу ряд факторов. Помимо того, что на период с 17.00 до 19.00 в Кемерове приходится час пик, сегодня днем прошел снегопад, что всегда снижает скорость транспортного потока, а также в центре сразу на двух улицах – Васильева и Мичурина были введены ограничения на проезд и парковку автомобилей. Напомним, движение на этих улицах остановилось из-за массового мероприятия в парке Жукова, где на 18.00 было назначено торжественное открытие стелы «Кемерово-город трудовой доблести».

Еще одним фактором, повлиявшим на движение транспорта, мог стать поезд Деда Мороза, который сегодня прибыл на кемеровский вокзал в 16.20. Количество горожан, желающих показать детям праздничное мероприятие, несмотря на морозную погоду, достаточно велико, и автомобили, десятками устремившиеся на привокзальную площадь, тоже вносят свою лепту в создание затора на дорогах.